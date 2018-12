227 illegale arbeiders aangetroffen op Waalse werf van Google 08 december 2018

De sociale inspectie heeft op de werf van het nieuwe datacenter van internetgigant Google in Baudour, in de provincie Henegouwen, liefst 227 illegale arbeiders aangetroffen. De opdrachtgever zou een onderaannemer uit Groot-Brittannië zijn, die vooral Roemeense, Bulgaarse, Britse en Hongaarse arbeiders illegaal tewerkstelt. Volgens het Arbeidsauditoraat zijn ze niet aangegeven in hun eigen land, noch bij de RSZ in België. Het was al de derde sociale inspectie van de werf waarbij inbreuken werden vastgesteld. In november werden er ook al 105 illegale arbeiders aangetroffen. De betrokken firma's, veelal bedrijven uit Groot-Brittannië, riskeren boetes van 480.000 tot 4,8 miljoen euro. Google legt de verantwoordelijkheid bij zijn aannemer. (SPK)

