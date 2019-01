220 migranten wagen oversteek Meer patrouilles op Kanaal 02 januari 2019

220 migranten hebben sinds november geprobeerd om met een bootje de oversteek te maken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. De Britse politie onderschepte maandag nog 12 migranten op een strand in het zuidwesten van Groot-Brittannië. De negen mannen, twee vrouwen en een 10-jarig kind werden gevat vlak nadat de Britten samen met Frankrijk hadden besloten om intensiever te gaan patrouilleren op het Kanaal. De route over het Kanaal is de laatste tijd steeds populairder geworden vanwege het kalme winterweer en de lange nachten. Toch is de oversteek levensgevaarlijk omdat de kleine bootjes moeilijk kunnen navigeren. Afgelopen week was er een piek, vermoedelijk door het gebrek aan douaniers tijdens de feestdagen.

