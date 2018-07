220.000 buitenlanders beboet, zelfs uit Salamonseilanden 25 juli 2018

00u00 0

220.231 buitenlandse automobilisten zijn in de eerste helft van 2017 betrapt terwijl ze in de fout gaan op onze wegen. De Nederlanders voeren de lijst aan met 55.138 overtredingen, gevolgd door Fransen (53.427), Luxemburgers (19.226) en Duitsers (18.546). In Vlaanderen ging het om voertuigen uit liefst 129 landen. Daaronder ook buitenbeentjes zoals auto's uit Honduras, Nauru, Bhutan, Kiribati en de Salomonseilanden. (KAV)