Exclusief voor abonnees 22 vinken brutaal onthoofd door dieven 21 juni 2019

00u00 0

Een 42-jarige hobbyvinkenier uit het West-Vlaamse Houthulst kreeg tijdens zijn reis in Turkije een verschrikkelijk telefoontje van zijn moeder. Die vertelde hem dat er bij hem ingebroken was en dat er 27 kooien met vinken gestolen waren. "Ik belde meteen enkele vrienden op die op zoek gingen", aldus een aangeslagen Kris Verslype. "In het bos deden ze een lugubere ontdekking: alle kooitjes waren stukgetrapt en in een vuilniszak vonden ze 22 van mijn vinken terug - onthoofd. Ik ben er kapot van. Wie doet nu zoiets? Jaloezie, of een dief die te snel ontdekt werd?" De man diende een klacht in bij de politie. Een tijd geleden werden er ook al vinken bij hem gestolen. (JHM)