22 'SS-cipiers' (én directrice) moeten naar rechtbank 06 juni 2018

Tweeëntwintig cipiers van de gevangenis van Vorst moeten naar de rechter omdat ze gevangenen mishandeld zouden hebben. Ook de directrice moet zich verantwoorden wegens schuldig verzuim. "Mijn verblijf was de hel", getuigde een ex-gevangene eerder bij RTL. "Van de 140 dagen dat ik er zat, staken ze mij 100 dagen in de isoleercel. Op een dag stormden ze met tien mijn cel in en braken mijn schouder." Uit onderzoek bleek dat enkele cipiers, bijgenaamd de 'SS'ers', jarenlang gevangenen hadden vernederd en mishandeld. Zo zouden ze weddenschappen gehouden hebben over het aantal gedetineerden dat ze per dag naar de isoleercel konden brengen, en zouden er incidenten tussen gevangenen uitgelokt zijn om zo zélf gewelddadig te kunnen optreden. Een exacte datum voor het proces is er nog niet. Vermoedelijk zal de zaak pas in het voorjaar van 2019 behandeld worden.

