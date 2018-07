22 scouts moeten opkramen na fel onweer 06 juli 2018

Een kampsite waar 22 gidsen verbleven in Thynes, bij Dinant, is volledig ontruimd. "Woensdagavond stak plots een heel zwaar onweer op, waardoor tenten in de lucht gingen en heel wat materiaal beschadigd raakte", vertelt burgemeester van Dinant Richard Fournaux. "Er raakte één begeleider lichtgewond, maar de kinderen zelf bleven ongedeerd."