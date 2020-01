22 rijkste mannen zijn rijker dan alle vrouwen in Afrika Brecht Herman

21 januari 2020

05u00 0 De Krant De economische ongelijkheid is wereldwijd 'out of control'. Dat stelt Oxfam in een nieuw rapport. Niet alleen is er een gigantische kloof tussen rijk en arm, maar ook tussen mannen en vrouwen.

"De grote kloof is gebaseerd op een gebrekkig, seksistisch economisch systeem", stelt de organisatie. "Een systeem dat de weelde van geprivilegieerde enkelingen, vooral mannen, meer waardeert dan miljarden uren essentieel werk, vaak onbetaald of onderbetaald, door vrouwen en meisjes." Een kleine maar onmetelijk rijke elitegroep wordt nu steeds rijker, zonder dat iemand van die groep daarom per se van waarde moeten zijn voor de maatschappij. Intussen leveren vrouwen en meisjes dagelijks liefst 12,5 miljard uur onbetaald zorgwerk. Oxfam berekende dat hun werk de economie voor minstens 10,8 biljoen per jaar boost. Drie keer zoveel als de totale techindustrie. "Vrouwen voeren wereldwijd drie kwart van het onbetaalde zorgwerk uit, met taken zoals water halen, koken, schoonmaken en zorgen voor kinderen en ouderen. Dit begint al vroeg: meisjes van 10-14 jaar leveren al 50% meer zorgwerk dan jongens van hun leeftijd."

Geen studie, geen job

"De tijd die ze daaraan besteden, gaat ten koste van opleiding, een echte job of politieke participatie. Dat is vooral een probleem in lage-inkomenslanden: vrouwen in plattelandsgemeenschappen besteden daar tot 14 uur per dag aan zorgwerk." Oxfam wil overheden overtuigen om aan een meer menselijke en feministische economie te werken, "die waarde hecht aan wat er echt toe doet, in plaats van eindeloos naar rijkdom te blijven streven. Want zonder stevige acties zal de situatie enkel erger worden."

***

De 2.153 miljardairs op deze planeet zijn rijker dan 4,6 miljard mensen samen.

Mocht u vanaf de dag dat er piramides in Egypte stonden dagelijks 10.000 dollar (zo'n 9.000 euro) gespaard hebben, zou u vandaag slechts een vijfde gespaard hebben van wat de vijf rijksten op aarde gemiddeld bezitten.

Het geld halen waar het zit, zo redeneert het rapport. Mocht de rijkste 1% van deze aardbol de komende tien jaar 0,5% extra belastingen betalen, dan zou dat totaalbedrag goed zijn voor de creatie van 117 miljoen jobs, in onder meer onderwijs, gezondheid en ouderenzorg.

Mannen bezitten wereldwijd 50% meer rijkdom dan vrouwen.

Wereldwijd heeft 42% van de vrouwen geen job omdat ze verantwoordelijk zijn voor alle zorgtaken, tegenover slechts 6% van de mannen.

In een gemiddelde regering is 18% van de ministers een vrouw. Bij parlementariërs is dat gemiddeld 24%. Daardoor kunnen vrouwen volgens Oxfam vaak onvoldoende op beslissingen wegen.