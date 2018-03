22 overlevenden na crash in Nepal 13 maart 2018

In de Nepalese hoofdstad Kathmandu is gisteren een vliegtuig gecrasht met 71 mensen aan boord. De Bombardier Q400 kwam uit Bangladesh en was al aan de landing begonnen toen hij om een nog onduidelijke reden van zijn koers afweek. Het toestel boorde zich doorheen het hekwerk van het luchthaventerrein en vloog in brand. 22 van de inzittenden overleefden de ramp, zo meldde de lokale pers, maar voor de overige 49 kwam alle hulp te laat. 33 passagiers zijn afkomstig uit Nepal, 32 uit Bangladesh, één uit China en één vanop de Malediven. (GVV)

