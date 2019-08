Exclusief voor abonnees 22 migranten gered voor de kust van Duinkerke 26 augustus 2019

Voor de kust van Duinkerke zijn zaterdagnacht 22 migranten gered die geprobeerd hadden om het Kanaal over te steken. Onder hen ook een vrouw en een kind. De boot met de vluchtelingen was rond middernacht op drie tot vijf kilometer van de Franse kust in de problemen geraakt. "Ze konden gezond en wel worden opgepikt en werden naar Duinkerke gebracht", aldus de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee. Donderdagnacht werden voor de kust van Duinkerke ook al 24 migranten, onder wie 7 minderjarigen, gered. Priti Patel en Christophe Castaner, de Britse en de Franse minister van Binnenlandse Zaken, hebben aangegeven dat ze "in de loop van de komende dagen" overleg gaan plegen over de pogingen om het Kanaal illegaal over te steken. (AG)

