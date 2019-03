22 km/u te snel? 192.000 euro boete 07 maart 2019

00u00 0

Een bedrijf uit Charleroi moet 192.000 euro ophoesten door een snelheidsovertreding van één van haar werknemers. De wagen van de Carolo werd geflitst aan 72 kilometer per uur in een zone 50. Het bedrijf ontving een boete en de vraag om binnen de 15 dagen de identiteit van de chauffeur door te geven, maar de boete werd niet betaald en ook de naam werd niet doorgegeven. Daarna volgde een herinnering inclusief dwangsom en een grotere boete, maar het bedrijf liet opnieuw na de nodige stappen te ondernemen. De zaak belandde bij de politierechter die in totaal op 144.000 euro dwangsom en 44.000 euro boete uitkwam. Het bedrijf - dat in het verleden al meermaals vervolgd werd voor verkeersinbreuken - gaat evenwel in beroep en spreekt van een "administratieve nalatigheid". Volgens hun advocaat hoopt het 'slechts' 160.000 euro te moeten ophoesten. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN