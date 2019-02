22-jarige steelt sleutels bij oma en berooft familie: "Voelde me misbegrepen" 20 februari 2019

00u00 0

Omdat hij zich het zwarte schaap van de familie voelde en vond dat hij "misbegrepen" was door hen, bedacht J.W. (22) uit het West-Vlaamse Tielt een wraakplan. In het huis van zijn grootouders stal hij de reservesleutels, om zo te kunnen inbreken bij zijn familieleden. J.W., die lijdt aan ADHD én die speed op zak had - geen ideale combinatie - stal bij zijn ooms en tantes heel wat werkmateriaal. Dat verkocht hij op de site 2dehands.be. Ook bij zijn buren ging hij op dievenpad. "Hij stond bekend als de schrik van de straat", zei de procureur, die een celstraf met voorwaarden vorderde. Het waren zijn eigen zus en moeder die de gestolen spullen in zijn kamer aantroffen en de politie hielpen bij de huiszoeking. "Zij zijn de enigen die me nog steunen", aldus J.W. Uitspraak op 19 maart. (JHM)

HLN