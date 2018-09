22 illegalen gevonden tussen lading chocolade 06 september 2018

Bij een transport- en overslagfirma in Izegem zijn gisterochtend 22 illegalen gevonden tussen een lading chocolade en pralines. Dat gebeurde toen de truck, die uit Frankrijk kwam, wou lossen. De politie pikte het gezelschap van hoofdzakelijk Koerdische Irakezen, onder wie vier minderjarigen, op en lichtte de Dienst Vreemdelingenzaken in. In afwachting van de beslissing of ze het bevel zouden krijgen het land te verlaten, kregen de illegalen eten en drinken in het cellencomplex van de politie. De lading, waar de illegalen al van geproefd hadden, zal vernietigd worden. Wellicht hadden de illegalen erop gerekend om via Calais naar Engeland te geraken. (LSI)