Exclusief voor abonnees 22 gevangenismedewerkers ontslagen wegens "ongeoorloofde praktijken" 03 juli 2020

Vorig jaar zijn 22 penitentiair beambten ontslagen wegens "ongeoorloofde praktijken". Dat blijkt uit cijfers van van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het ging in drie gevallen om feiten van drugssmokkel, maar er waren ook gevallen van ongeoorloofde contacten (de bewakers mogen geen contacten hebben met gevangenen buiten de muren), relaties met gevangenen of inbreuken op het reglement rond ziekte. Er werden vorig jaar 75 tuchtdossiers gestart. Van de ontslagen personeelsleden werkten er vijf in Vlaanderen, twee in Brussel en vijftien in Wallonië.

