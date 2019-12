Exclusief voor abonnees 22. Erik Van Looy: Wie doet het hem na Plaats 22: Erik Van Looy Redactie

26 december 2019

00u00 0

Het was bijna heel het jaar stil rond Erik Van Looy. Muisstil. Deels omdat-ie zelf niet staat te springen voor een interview en liever de luwte opzoekt. Maar toch doet hij het opnieuw bijzonder goed in de Top 100. Zelfs in de zeventiende jaargang van 'De Slimste Mens ter Wereld' blijft de quizmaster half Vlaanderen charmeren. "Wat Erik Van Looy al jaren doet in 'De Slimste Mens', is bovenmenselijk", zei collega-quizmaster Jeroen Meus onlangs. Dat er sleet op de formule zit - zoals critici al enkele jaren stellen - spreken de cijfers vierkant tegen. Met ruim 1,1 miljoen voor de buis startte de quiz op VIER zelfs nooit sterker. Een aflevering in oktober - 1,4 miljoen kijkers - was zelfs het 7de meest bekeken programma van dit jaar en het eerste dat niet op Eén werd vertoond. Faut le faire, na al die tijd. (BHL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis