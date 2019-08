Exclusief voor abonnees 22 deuren al weken defect in psychiatrisch centrum 17 augustus 2019

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent kampt al weken met 22 defecte deuren. "We begrijpen de bezorgdheid van het personeel, maar we kunnen zelf niet ingrijpen", zegt Sandra Vansteenkiste van het centrum. "Dat moet de Regie der Gebouwen doen."

