22 Belgische bankiers verdienen 1 miljoen per jaar 13 maart 2019

In de Europese Unie hebben 4.859 bankiers in 2017 meer dan één miljoen euro verdiend. Dat is een stijging met 5,7% tegenover het jaar ervoor. België telt 22 bankiers die meer dan een miljoen mochten bijschrijven. Volgens het rapport van de Europese Bankenautoriteit is in zeven jaar het aantal grootverdieners in de banksector toegenomen met een derde. In 2010 waren het er 3.427, in 2017 al 4.859. Bijna drie op de vier wonen in het Verenigde Koninkrijk. De meesten werden in pond betaald. Ondanks de koersdaling van de pond hadden wisselkoerseffecten weinig invloed op het aantal grootverdieners. De stijging is voornamelijk te wijten aan de toename van de hoge inkomens in de meeste Europese lidstaten.

