22 Airbnb's stopgezet na controle 28 november 2018

Na de controle op Airbnb-locaties van afgelopen zomer hebben 22 uitbaters hun aanbod stopgezet. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) gisteren gezegd in het parlement. Aanleiding voor de steekproef was dat de verhuursite als enige platform weigerde om gevraagde logiesgegevens vrij te geven. Er werden 106 panden gecontroleerd, waarna bleek dat er 56 niet beschikten over een brandveiligheidsattest. "31 van hen hebben dat in orde gebracht", aldus Weyts. "22 verhuurders hebben hun uitbating stopgezet na het bevel, al kan het om een tijdelijke stopzetting gaan in functie van bepaalde aanpassingen." Drie verhuurders bleven verder uitbaten zonder attest, zij kunnen een boete krijgen.