Exclusief voor abonnees 22,9 miljoen dollar verlies voor Acacia Pharma 03 maart 2020

00u00 0

De Britse biotechonderneming Acacia Pharma, die op Euronext Brussel noteert, diepte haar verlies vorig jaar uit van 20,7 miljoen dollar (18,6 miljoen euro) naar 22,9 miljoen dollar (20,6 miljoen euro). Dat kwam vooral door de kosten voor het opzetten van een verkoopinfrastructuur in de VS. Het bedrijf kreeg er groen licht voor de lancering van het middel Barhemsys tegen misselijkheid na een operatie. Het komt er wellicht vanaf de tweede jaarhelft in omloop.

Eind vorig jaar had Acacia Pharma 17,0 miljoen dollar (15,3 miljoen euro) in kas. Twaalf maanden eerder was dat nog 37,4 miljoen dollar (33,6 miljoen euro).

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 31 minuten 47 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode