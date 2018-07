22.500 euro voor 12 couverts Piet Huysentruyt haalt monsterbedrag op voor goede doel 23 juli 2018

Hét hotste restaurant van Tomorrowland? 'Secret Resto', het restaurant in de mainstage waar je een uniek zicht hebt op de arena. En het is topchef Piet Huysentruyt (55) die er dit jaar de plak zwaait. "Toen ik te horen kreeg dat het na Sergio Herman mijn beurt was, was ik zo blij als een klein kind."

