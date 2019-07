Exclusief voor abonnees 22/196 29 juli 2019

Egan Bernal was 22 jaar en 196 dagen oud. Daarmee is hij de derde jongste Tourwinnaar ooit. Henri Cornet was 19 jaar en 355 dagen toen hij in 1904 de ronde won. François Faber was 22 jaar en 187 dagen toen hij in 1909 - exact 110 jaar geleden - op het hoogste schavotje stond.

