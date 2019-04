Exclusief voor abonnees 22.000 leerlingen laten computer boeken voorlezen 10 april 2019

Momenteel maken 21.985 leerlingen gebruik van voorleessoftware. Dat zijn er zo'n 4.450 meer dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De voorleessoftware wordt voor het tweede schooljaar op rij ter beschikking gesteld van leerlingen die kampen met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen. In totaal zijn 60.000 Vlaamse kinderen in dat geval. Zij hebben nood aan hulpmiddelen zoals voorleessoftware die leerboeken omzet naar luisterboeken. Door een investering van bijna 900.000 euro worden sinds vorig schooljaar digitale handboeken en voorleessoftware gratis aangeboden via een webapplicatie. Zo kan elke leerling in Vlaanderen die er nood aan heeft er eenvoudig gebruik van maken.

