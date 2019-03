21 Cijfer van de week 23 maart 2019

00u00 0

Mensen met het syndroom van Down, die donderdag hun internationale dag kenden, hebben een extra chromosoom 21. Dat geeft extra zorgen en operaties, maar ook extra levensvreugde, kwam Sven Kums getuigen, als peter van een downkindje. In tijden waarin de NIP-test aan elke zwangere vrouw wordt aangeboden, is het goed dat verschillende klokken mogen luiden, bij de moeilijke beslissingen waar sommige ouders voor staan.