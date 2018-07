215 doden bij zelfmoordaanslagen 26 juli 2018

Islamitische Staat heeft gisteren in het zuiden van Syrië een van zijn bloedigste terreuracties van de afgelopen maanden uitgevoerd. De terreurgroep pleegde vier zelfmoordaanslagen in de door de regering van Bashar al-Assad gecontroleerde stad As-Suwayda en in naburige dorpen. Er werden 215 doden gemeld, een aantal dat nog kan oplopen omdat er ook ruim 100 gewonden vielen. In en rond de stad leverden overheidstroepen en IS-strijders, die ook bewoners gijzelden, urenlang strijd. Volgens het Syrische staatspersbureau Sana heeft het leger de rust hersteld en de IS-strijders teruggedreven. 38 van hen kwamen om het leven.