214 miljoen euro: effectentaks levert voorlopig minder op dan verwacht 05 januari 2019

De taks op effectenrekeningen heeft vorig jaar 214 miljoen euro in het laatje gebracht. Dat heeft het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) laten weten. De regering had op 254 miljoen euro gerekend, maar dat werd door criticasters van in het begin als te optimistisch ingeschaald. Het cijfer is wel nog niet definitief. Zo zal in januari nog een gedeelte binnenkomen dat wordt verrekend in de begroting van 2018. Ook buitenlandse effectenrekeningen kunnen de opbrengst nog beïnvloeden.