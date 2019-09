Exclusief voor abonnees 214 fietsers beboet in één nacht 28 september 2019

00u00 0

Bij de start van het academiejaar heeft de Leuvense politie afgelopen donderdag in één nacht 214 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen die per fiets werden begaan. Zo'n 120 tweewielers reden in de verkeerde richting, 82 waren de baan opgegaan zonder fietslicht en 12 werden betrapt terwijl ze fietsten met een smartphone in de hand. Eén fietser reed zelfs in het donker de Spoordijk op, waar alleen gemotoriseerd verkeer is toegestaan. "214 is relatief veel, maar sommige fietsers kregen ook meerdere pv's omdat ze zonder verlichting én in de verkeerde richting reden", verklaart politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. (KAR)