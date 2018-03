213 zwarte verkeerspunten op Vlaamse gewestwegen 15 maart 2018

00u00 0

Er zijn in Vlaanderen zeker 213 onveilige verkeerspunten, die moeten worden aangepakt, zo blijkt uit een nieuwe lijst die gebaseerd is op de ongevallencijfers in de periode 2014-2016. Op de lijst staan alle locaties langs gewestwegen waar er in de voorbije drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd. 33 zijn er volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) intussen aangepakt, en dit jaar staan er nog 44 snelle ingrepen gepland. Weyts wil die gevaarlijke punten niet alleen sneller aanpakken, hij wil daarbij ook de hulp van private bedrijven inschakelen. Na de dood van een 16-jarig meisje op een gevaarlijk kruispunt in Oostakker bij Gent vorige maand laaide de discussie over de aanpak van de 'zwarte punten' in Vlaanderen opnieuw op. De nieuwe lijst zal jaarlijks worden aangepast op basis van de meest recente ongevallencijfers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN