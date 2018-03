212 miljoen euro belastingen kwijt door CO2-gesjoemel 12 maart 2018

De Belgische staat is in 2016 liefst 212 miljoen euro mis-gelopen door gesjoemel met CO2-tests van autofabrikanten. Die leggen cijfers voor op basis van labotests, terwijl de reële waarden op de weg veel hoger liggen. Omdat de verkeersbelasting deels gekoppeld is aan de hoeveelheid uitstootgassen van een voertuig, zag de schatkist in de periode 2010-2016 zelfs 687 miljoen euro in rook opgaan. De studie, uitgevoerd op vraag van de Europese Groenen, omvat elf landen. Die hadden in 2016 zo'n 10 miljard euro meer aan verkeersbelastingen kunnen innen, mochten ze rekening hebben gehouden met de werkelijke CO2-uitstoot.