21% minder winst voor Van de Velde 01 september 2018

00u00 0

Lingeriefabrikant Van de Velde, die de merken Marie Jo en PrimaDonna in portefeuille heeft, zag zijn brutowinst (ebitda) in de eerste jaarhelft met ruim 21% dalen tot 28,5 miljoen euro. Het bedrijf verwijst naar de kosten voor een platform dat opnieuw voor groei moet zorgen. Het gaat onder meer om kosten voor IT en e-commerce. Begin juli waarschuwde Van de Velde al dat ook de omzet onder druk staat. Die daalde in de eerste jaarhelft met 2,3% tot 114,2 miljoen. "De fashionretailmarkt stond in de eerste jaarhelft onder druk in onze kernmarkten wereldwijd. Het lagere aantal mensen in de winkelstraten, alsook de verandering van het winkelgedrag hadden een negatieve impact." Van de Velde merkt op dat de lancering van de badgoedcollectie van Marie Jo wel succesvol was en dat de nieuwe distributiekanalen groei opleverden. Het bedrijf verwacht voor het volledige boekjaar een kleine omzetdaling maar een sterke winstdaling.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN