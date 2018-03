21 mensen verzorgd na vergiftiging Russische ex-spion 09 maart 2018

Na de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal in het Britse stadje Salisbury, zijn in totaal 21 mensen - onder wie Skripal zelf en zijn dochter Joelia - medisch behandeld. Dat heeft de politie gezegd. "Een aantal van hen werd behandeld in het ziekenhuis: ze kregen bloedonderzoeken, steun en advies." De Russische ex-spion en zijn dochter, die vermoedelijk het doelwit waren van een aanval met zenuwgas, liggen nog in het ziekenhuis. Ook agent Nick Bailey, die het duo de eerste zorgen toediende, mocht het hospitaal nog niet verlaten. De drie zakten vorige zondag bewusteloos in elkaar nadat ze in aanraking waren gekomen met het zenuwgas. Dat werd volgens experts in een staatslabo gemaakt. Alles wijst in de richting van een liquidatiepoging door Rusland.

