21 juli wordt eerbetoon aan coronaslachtoffers

Op de nationale feestdag zullen de slachtoffers van de corona-epidemie in ons land en het zorgpersoneel een eerbetoon krijgen. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) gezegd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Door de coronamaatregelen zal het traditionele defilé op 21 juli een andere vorm aannemen. "Dat er geen feest komt in het park en dat er geen vuurwerk zal zijn, zal ons niet verhinderen deze dag te vieren in Brussel en op andere plaatsen in het land. Er zullen verschillende artistieke voorstellingen plaatsvinden op symbolische plaatsen. Ze worden rechtstreeks op televisie uitgezonden." Het precieze draaiboek voor 21 juli wordt later opgesteld.