21 jonge Amerikanen slepen overheid voor de rechter 15 maart 2019

Omdat hun overheid te weinig doet tegen de klimaatverandering, slepen 21 jonge Amerikanen haar voor de rechter. De jongste is Levi Draheim. Hij is amper 11 en woont in Florida, vlak bij de Atlantische Oceaan. "Ik weet niet of de aarde er nog zal zijn als ik groter ben", zei de jongen aan persagentschap AFP. "Ik hoop dat ik mijn kinderen kan laten zien waar ik ben opgegroeid en waar ik speelde. Ik denk elke dag aan de klimaatverandering en ben extreem ongerust. Toen ik kleiner was, had ik zelfs nachtmerries over hoe het water steeg en hoe warm het plots werd." De oproep om de VS aan te klagen werd gelanceerd door twee verenigingen, 'Our Children's Trust' en 'Earth Guardian'. Zij beschuldigen hun regering van 'klimaatcriminaliteit' en zeggen dat zij fossiele brandstoffen "positief discrimineert". (FT)

