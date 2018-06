21-jarige mecanicien sterft bij herstelling kraan 28 juni 2018

00u00 0

Een 21-jarige kraantechnieker is gisterenmiddag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de haven van Antwerpen. De jongeman was samen met een collega opgeroepen voor een herstelling van een onbemande automatische kraan. Toen ze een geblokkeerde container aan de grond probeerden te zetten, liep het fout. De remmen sprongen kapot en het slachtoffer kreeg een onderdeel tegen het hoofd. Voor de jongeman kon geen hulp meer baten. Zijn collega raakte zwaargewond aan de arm. De 21-jarige kraantechniker A.H. uit Melsele was pas een halfjaar aan de slag bij DP World. Het dodelijke ongeval had gisteren een grote impact op de collega's. Het werk op de terminal werd om die reden gestaakt gedurende de rest van de shift tot 22 uur. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN