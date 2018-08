21-jarige Limburger is vicewereldkampioen 'FIFA 18': 60.000 euro verdiend dit jaar met spelletjes Sven Ponsaerts

07 augustus 2018

00u00 0 De Krant Pas 21 is hij er, maar Limburger Stefano Pinna verdiende dit jaar al 60.000 euro - met niks meer dan z'n duimen. De professionele e-sporter versloeg nét geen 20 miljoen gamers in het spelletje 'FIFA 18' en werd zopas vicewereldkampioen. "De concurrentie aan de top is bikkelhard. Als je niet meer meekan, houdt het op."

Ouders, hangt uw kind ook (te) veel achter die spelconsole? Wanhoop dan niet te snel. Misschien komt er wel een lucratieve carrière als professioneel gamer van, net als Stefano Pinna. De 21-jarige speelde zaterdag in Londen de finale van de FIFA eWorld Cup - hét wereldkampioenschap 'FIFA 18' voor PlayStation en Xbox. "Fier dat ik in de finale stond, maar ook ontgoocheld dat ik verloren heb", omschrijft het gamewonder zijn gevoel. Hij moest uit 20 miljoen gegadigden dan ook enkel in Mosaad Aldassary uit Saoedi-Arabië zijn meerdere erkennen. Die wereldkampioen reef daarmee 250.000 dollar (217.000 euro) binnen, Stefano een vijfde daarvan.

14 uur per weekend

