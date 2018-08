21 jaar 13 augustus 2018

Zolang is het geleden dat Cercle Brugge nog eens kon winnen op het veld van Standard. Op 12 april 1997 scoorden Björn Renty en Gabor Torma de Brugse goals in een 1-2-zege. Sindsdien won Standard 10 keer. Zaterdag pakte Cercle een derde gelijkspel in Sclessin sinds de laatste zege. (LUVM)