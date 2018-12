21 jaar cel voor man die vriendin urenlang folterde: "Monsterlijke feiten van extreem wrede sadist" Erwin Verhoeven

15 december 2018

00u00 1 De Krant Thomas De Boeck (29) uit Aalst is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot 21 jaar cel plus 15 jaar terbeschikkingstelling voor de moordpoging op en het folteren, verkrachten en gevangenhouden van zijn vriendin, en voor de aanslag op het leven van een agent. Rechtbankvoorzitter Marlies Vanden Avenne sprak van "monsterlijke feiten".

In de lente van 2015 wilde Nele (27) een punt zetten achter haar relatie met De Boeck. Die voelde de bui al weken hangen. In een filmpje dat later werd teruggevonden kondigde hij aan: "Ik zal haar martelen, op alle mogelijke manieren verkrachten en traag vermoorden. Ze zal wensen dat ze nooit geboren is." De avond van 12 april trok hij naar haar appartement met een mes, colsonbandjes en een luchtdrukpistool.

Langzaam en pijnlijk

Wat volgde is eigenlijk te vreselijk voor woorden. De Boeck stak haar verschillende keren - een paar keer rakelings naast haar hart - sneed haar tepels af, probeerde haar borsten af te snijden en vuurde met zijn wapen twee keer in de schaamstreek. Waar ze bloedde, kleefde hij tape. Opdat ze niet te snel zou doodgaan. Ze moest - zoals aangekondigd - "langzaam een pijnlijke dood" sterven. Met een baseballknuppel verkrachtte hij haar. "Hoe wil je sterven? Want vermoorden ga ik je. Er is geen weg terug." De Boeck wilde Nele in bad verdrinken en sneed haar polsen over. Drie keer probeerde het meisje te ontsnappen. De derde keer lukte dat. Ze sprong van haar balkon van twee hoog, brak beide voeten en sleepte zich naakt en vol bloed tot bij haar oom. Die herkende Nele eerst niet. Zo erg was ze toegetakeld.

De rechtbank nam het relaas van de avond zoals gedaan door Nele "integraal voor waar aan". Ze bestempelde de feiten als "monsterlijk en getuigend van een extreem wrede en sadistische ingesteldheid. Zelfs als beklaagde zich niets herinnert - zoals hij beweert - past alleen deemoed. Beklaagde is daar niet toe in staat. De maatschappij moet tegen hem beschermd worden." De drie rechters deden weliswaar één jaar af van het maximum, maar legden - juist omwille van die bescherming van de maatschappij - wel een bijkomende 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank op. Voor de aanslag op het leven van politieagent Peter Van Durme, tijdens zijn vlucht, kreeg beklaagde nog twee jaar extra. Voor zijn seksuele avances aan het adres van een minderjarige werd De Boeck vrijgesproken. In Nederland is beklaagde eerder al tot vijf jaar veroordeeld voor het aanvallen van een agent bij zijn aanhouding daar.

Overlevingsdrang

Thomas De Boeck vond het niet nodig om naar het vonnis te komen luisteren. Nele kon het niet aan. Haar ouders wilden liever niet reageren. "Dit opent natuurlijk oude wonden", zei hun advocate Nina Van Eeckhaut. "Maar voor Nele en haar familie is het een belangrijke troost dat ze 'integraal' geloofd is, zoals de rechtbank zei. Nele was ook bekommerd voor mogelijke volgende slachtoffers. Dit vonnis is op dat vlak een grote geruststelling. Het gaat redelijk goed met haar. Dankzij haar geweldige overlevingsdrang, die haar ook de avond van de feiten gered heeft."