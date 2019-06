Exclusief voor abonnees 21% denkt dat vaccins niet veilig zijn 20 juni 2019

00u00 0

Iets meer dan één op de vijf landgenoten (21%) denkt dat vaccins niet veilig zijn. België is daarmee één van de landen die de levensreddende prikjes het meest in vraag stellen. Dat blijkt uit een internationale studie van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Slechts in 5 van de 144 onderzochte landen is er nog meer scepsis. Koploper is Frankrijk, met 33% die twijfelt aan de veiligheid van vaccins. Wereldwijd geldt dit voor 7%, terwijl 5% niet gelooft in de werking ervan. Het wantrouwen is vooral groot in de relatief rijke landen.