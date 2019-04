Exclusief voor abonnees 21 bestuurders halen fietser in fietstraat in 05 april 2019

De politie van Antwerpen controleerde gisteren een aantal fietsstraten. Tijdens die controle haalden 21 bestuurders een fietser in en dat is in een fietsstraat verboden. Er werd ook een leerling-bestuurder tegengehouden. Hij reed zonder begeleider rond, had geen 'L' op de achterruit en geen verzekeringsbewijs op zak. De auto bleek achteraf wel verzekerd. (JAA)