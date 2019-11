Exclusief voor abonnees 21,4 jaar Gemiddelde leeftijd Anderlecht net geen record 02 november 2019

00u00 0

Anderlecht trad donderdag aan met één van zijn jongste basisploegen ooit. De gemiddelde leeftijd was amper 21,36 jaar. Met Vlap (22), Cobbaut (21), Kayembe (21), Saelemaekers (20), Sambi Lokonga (20), Dewaele (20), Verschaeren (18) en Kana (17) waren acht van de elf starters 22 jaar of jonger. Toch werd het net geen record. Eén keer eerder pakte Anderlecht uit met een nóg jeugdiger elftal. Op 18 oktober 2013 won Sporting op het veld van Bergen met een ploeg die gemiddeld 20,8 jaar oud was. Onder anderen Youri Tielemans (16), Dennis Praet (19), Chancel Mbemba (19) en Aleksandar Mitrovic (19) stonden toen op het veld. (KDC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu