21,1 miljoen euro voor man met een bolhoed WERKEN MAGRITTE GEVEILD IN LONDEN 01 maart 2019

Woensdagavond werden in het Londense veilingshuis Christie's zeven werken van René Magritte geveild. De kunstwerken van de Belgische surrealist brachten in totaal meer dan 37 miljoen euro op. 'Le Lieu Commun', een schilderij uit 1964 van een man met een bolhoed, ging voor liefst 21,1 miljoen euro de deur uit. Het was het op één na duurste werk van de avond. Enkel voor 'Nature morte de pêches et poires' van de Fransman Paul Cézanne werd meer betaald, zo'n 24,7 miljoen. (AVA)

