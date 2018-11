21.000 jongeren goedkoop naar toprestaurants 05 november 2018

00u00 0

De actie Jong Keukengeweld van Toerisme Vlaanderen heeft in oktober meer dan 21.000 jongeren naar het restaurant van een jonge chef gelokt. Dat zijn er 2.000 meer dan van vorig jaar, meldt minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Via Jong Keukengeweld krijgen jongeren een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier voor 49 euro. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro. Dit jaar namen 67 chefs deel. Nieuw waren de 'smaakpupillen', jongeren met een culinaire passie en een talent voor multimedia, interviewen of schrijven. Hun ervaringen lees je op www.jongkeukengeweld.be.