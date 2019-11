Exclusief voor abonnees 20% Cijfer van de week 02 november 2019

1 op de 5 jongeren stuurt elke dag een bericht naar mama en papa, terwijl ze op school zitten. Vaak gaat het over een slechte toets of een brooddoos die op tafel vergeten is, maar waar de meeste ouders toch op zitten te wachten, is elke dag dat verlossende bericht: "Ben goed thuisgekomen." Natuurlijk kan je dat een paar uur later gewoon vaststellen. Maar we betalen niet graag bibbergeld.

