20ste profzege 12 april 2018

Het dikt lekker aan voor Tim Wellens. Met deze overwinning in de Brabantse Pijl heeft de kopman van Lotto-Soudal al de 20ste profzege in zijn carrière te pakken - en dat in zijn zesde volledige profseizoen. Op de alltime Belgische zegeranking komt Wellens de top 50 binnen op 48. Staan in de buurt van Wellens: onder meer Nick Nuyens, Gianni Meersman (20 zeges) en Peter Van Petegem (19). (DEA)

