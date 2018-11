205 km/u waar 70 mag "Die weg is racecircuit" 30 november 2018

In Meise is een chauffeur geflitst met 205 km/u op de Merchtemsesteenweg, waar je maar 70 mag. Op dezelfde kaarsrechte weg werd in april ook al een bestuurder betrapt met 208 km/u. De politie spreekt van een gekend probleem en sluit niet uit dat jongeren de weg gebruiken als racecircuit. Naast de uitschieter van 205 km/u reden tijdens deze controle ook liefst 35 bestuurders sneller dan 100 km/u. 50% van de chauffeurs hield zich niet aan de limiet. (DBS)