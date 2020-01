Exclusief voor abonnees 2020 kleurt klassiek blauw woonwereld 11 januari 2020

Het invloedrijke kleureninstituut Pantone heeft Classic Blue uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2020 en dat om de volgende reden: "Classic Blue is een tijdloze en duurzame tint. Ze belichaamt de wens om een nieuw tijdperk in te gaan met een betrouwbare en stabiele basis. Blauw is ook een kleur die geassocieerd wordt met rust, vrede en veerkracht." Je kan er dus gif op innemen dat Classic Blue in 2020 een prominente plek in de mode- en inte- rieurwereld krijgt.

