202.076 Belgen hebben tweede baan 14 februari 2018

Steeds meer Belgen hebben een tweede baan - 202.076 werden er geteld, in 2016. Dat is een nieuw record en op jaarbasis een toename met 16.974 mensen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Economie. De jaarlijkse statistiek geeft bijna steevast een stijging aan: van 165.216 in 2005 naar 194.134 in 2014. Na een knik in 2015 (185.102) werd in 2016 voor het eerst de kaap van de 200.000 overschreden.

HLN