2019 was warmste jaar ooit in Europa

Elf van de twaalf warmste jaren ooit in Europa dateren van na het jaar 2000. 2019 was zelfs het warmste jaar ooit, zo blijkt uit een rapport van de Copernicusdienst voor Klimaatverandering (C3S). Ook 2014, 2015 en 2018 staan in de rangschikking, meldt de EU-instelling. "Alle seizoenen waren warmer dan het gemiddelde." In sommige regio's in Europa was het zelfs drie tot vier graden warmer dan normaal. Vorig jaar had drie "uitzonderlijk warme" periodes, in februari, juni en juli, "met recordtemperaturen". Ook de extreme droogte viel op. November was daarentegen één van de natste maanden ooit, met "regenval tot vier keer meer dan normaal in West- en Zuid-Europa".

