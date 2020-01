Exclusief voor abonnees 2019 was op één na warmste jaar ooit 09 januari 2020

Vorig jaar was wereldwijd het op één na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit waarnemingen van Copernicus, het satellietprogramma van de Europese Unie. 2019 was slechts 0,04 graden 'frisser' dan recordjaar 2016. Als je alleen naar Europa kijkt, was vorig jaar zelfs het heetste ooit. Afgelopen decennium vaardigt overigens de integrale top vijf af. Het kwik steeg gemiddeld met 1,1 tot 1,2 graden in vergelijking met het pre-industriële tijdperk, en met iets meer dan een halve graad in vergelijking met de periode 1981-2010. "2019 was een uitzonderlijk warm jaar, met verscheidene maanden waarin temperatuurrecords gebroken werden", zegt Copernicus-directeur Jean-Noel Thepaut. Tot slot is ook de CO2-concentratie vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau ooit gemeten.

