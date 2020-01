Exclusief voor abonnees 2019 was op één na beste jaar voor autoverkoop 03 januari 2020

Het voorbije jaar zijn in ons land 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat zijn er iets meer dan het jaar voordien (549.632), waardoor 2019 het op één na beste jaar ooit was voor de autoverkoop in ons land, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Tot en met de zomer was er maand na maand sprake van een lichte terugval in de autoverkoop. Vanaf september ging het wat beter en werd de achterstand ingehaald. In december lag het aantal inschrijvingen van personenwagens zelfs 44% hoger, al was december 2018 wel uitgesproken zwak. Een opmerkelijke stijging was er ook bij de bromfietsen (+28% tot 28.543 inschrijvingen). Febiac verwijst naar het succes van onder meer speedpedelecs.