Exclusief voor abonnees 2018 was bij drie warmste jaren ooit 10 april 2019

00u00 0

Vorig jaar was één van de drie warmste jaren ooit in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het EU-agentschap C3S. In 2018 kende elk seizoen een hogere gemiddelde temperatuur dan normaal. Vooral de zomer was een uitschieter, met 1,3 graden meer dan het gemiddelde. Ook de droogte was uitzonderlijk: in de lente, zomer en herfst viel er 80% minder neerslag dan normaal. Het aantal zonuren lag dan weer beduidend hoger, vooral in Noord- en Centraal-Europa (+40%). Opvallend: in Zuid-Europa lag het aantal zonuren wel onder het gemiddelde. Door de droogte en zon was er ook een toegenomen risico op brand: de bosbranden in Zweden worden "de gevaarlijkste in de moderne geschiedenis" genoemd.