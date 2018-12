2018 kan warmste jaar ooit worden 20 december 2018

Als de rest van december even zacht blijft als de voorbije weken, wordt 2018 het warmste jaar ooit in ons land. Wellicht moet het die eer dan wel delen met 2014, dat met een gemiddelde van 11,9 graden de ranglijst aanvoert. Het zou lang niet de eerste uitschieter zijn dit jaar. De zomer was de warmste sinds het begin van de waarnemingen in 1833, met gemiddeld 19,8 graden. We kregen 132 dagen van meer dan 20 graden - ook al een record. Tijdens een van de twee hittegolven in juli en augustus werd een piektemperatuur van 38,8 graden gemeten in Hechtel-Eksel - nooit was het heter in België. En het KMI tekende in juni, juli en augustus 72 droge dagen op: enkel de zomer van 1835 deed beter.

